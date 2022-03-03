У Київській області кілька гарячих точок, найскладніша ситуація - в Гостомелі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. У Київській області є низка гарачих точок, найскладніша ситуація в Гостомелі, де точаться бої. Про це під час телемарафону повідомив голова Київської ОДА Олексій Кулеба, передає УНН.
Цитата
"Найскладніша ситуація на цей час у Гостомелі - там точаться бої", - повідомив голова ОДА.
Додамо
За його словами, в Ірпіні та Ворзелі також складна ситуація, там також ідуть бої.
"Щодо плану евакуації, виїзду з міста, треба бути дуже обережними. На жаль, на сьогодні є випадки, непоодинокі, коли стріляють вороги в цивільне населення. Тому краще чекати, поки прийде наша влада і наші люди. Іншого виходу, на жаль, немає. Всі дуже на великий ризик можуть наштовхнутися", - повідомив Кулеба.
Раніше
У Бучі Київської області біля міськради військові Збройних сил України підняли український прапор.