В Киевской области несколько горячих точек, самая сложная ситуация - в Гостомеле

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"Самая сложная ситуация на это время в Гостомеле - там идут бои", - сообщил председатель ОГА.

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По его словам, в Ирпене и Ворзеле также сложная ситуация, там тоже идут бои.

"Относительно плана эвакуации, выезда из города, надо быть очень осторожными. К сожалению, на сегодня есть случаи, нередкие, когда стреляют враги в гражданское население. Поэтому лучше ждать, пока придет наша власть и наши люди. Другого выхода, к сожалению, нет. Все очень на большой риск могут наткнуться", - сообщил Кулеба.

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