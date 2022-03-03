В Киевской области несколько горячих точек, самая сложная ситуация - в Гостомеле
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В Киевской области есть ряд гарачих точек, самая сложная ситуация в Гостомеле, где идут бои. Об этом во время телемарафона сообщил глава Киевской ОГА Алексей Кулеба, передает УНН.
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"Самая сложная ситуация на это время в Гостомеле - там идут бои", - сообщил председатель ОГА.
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По его словам, в Ирпене и Ворзеле также сложная ситуация, там тоже идут бои.
"Относительно плана эвакуации, выезда из города, надо быть очень осторожными. К сожалению, на сегодня есть случаи, нередкие, когда стреляют враги в гражданское население. Поэтому лучше ждать, пока придет наша власть и наши люди. Другого выхода, к сожалению, нет. Все очень на большой риск могут наткнуться", - сообщил Кулеба.
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