У “Київміськбуді” розповіли завдяки чому залишаються лідером галузі понад півстоліття

“На ринку сьогодні працює величезна кількість будівельних компаній, як досить великих, так і невеликих. Звичайно ж, ми озираємося на їх роботу, але особливих конкурентів для „Київміськбуду“ — немає. Все-таки, компанія більш 60-ти років на ринку, і одночасний заділ будівельних площ на сьогодні становить півтора мільйони кв.м. На різних етапах будівництва і проектування у компанії близько 70 об’єктів”, — говорить він.

Звання “Київміськбуду” як лідера галузі, за словами Андрія Мачковського, неодноразово підтверджено всілякими рейтингами і навіть дипломом Національного реєстру рекордів, який компанія отримала за найбільшу площу збудованих споруд.

“Ми дуже дорожимо репутацією. За весь час діяльності у „Київміськбуду“ жодного недобудованого об’єкту. Наші топ-менеджери постійно вивчають новітні розробки, беруть участь в міжнародних виставках, впроваджують найсучасніші інформаційні, енергозберігаючі та будівельні технології, і це дозволяє понад півстоліття залишатися на позиції лідера галузі. Це звання неодноразово підтверджено всілякими рейтингами і дипломом Національного реєстру рекордів, який компанія отримала за найбільшу площу збудованих споруд”, — додав він.