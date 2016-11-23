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У “Київміськбуді” розповіли завдяки чому залишаються лідером галузі понад півстоліття

Київ • УНН

 • 7665 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. “Київміськбуд” постійно новітні технології та впроваджує їх на своїх об’єктах. За роки існування компанії не було жодного недобудованого об’єкту. Про це сказав в.о. директора Департаменту реалізації нерухомості ПАТ “ХК “Київміськбуд” Андрій Мачковський, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу холдингу.

У “Київміськбуді” розповіли завдяки чому залишаються лідером галузі понад півстоліття

“На ринку сьогодні працює величезна кількість будівельних компаній, як досить великих, так і невеликих. Звичайно ж, ми озираємося на їх роботу, але особливих конкурентів для „Київміськбуду“ — немає. Все-таки, компанія більш 60-ти років на ринку, і одночасний заділ будівельних площ на сьогодні становить півтора мільйони кв.м. На різних етапах будівництва і проектування у компанії близько 70 об’єктів”, — говорить він.

Звання “Київміськбуду” як лідера галузі, за словами Андрія Мачковського, неодноразово підтверджено всілякими рейтингами і навіть дипломом Національного реєстру рекордів, який компанія отримала за найбільшу площу збудованих споруд.
“Ми дуже дорожимо репутацією. За весь час діяльності у „Київміськбуду“ жодного недобудованого об’єкту. Наші топ-менеджери постійно вивчають новітні розробки, беруть участь в міжнародних виставках, впроваджують найсучасніші інформаційні, енергозберігаючі та будівельні технології, і це дозволяє понад півстоліття залишатися на позиції лідера галузі. Це звання неодноразово підтверджено всілякими рейтингами і дипломом Національного реєстру рекордів, який компанія отримала за найбільшу площу збудованих споруд”, — додав він.

 

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