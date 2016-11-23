В "Киевгорстрое" рассказали благодаря чему остаются лидером отрасли более полувека
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. "Киевгорстрой" постоянно применяет новейшие технологии и внедряет их на своих объектах. За годы существования компании не было ни одного недостроенного объекта. Об этом сказал и.о. директора Департамента реализации недвижимости ПАО "ХК "Киевгорстрой" Андрей Мачковский, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу холдинга.
"На рынке сегодня работает огромное количество строительных компаний, как достаточно больших, так и маленьких. Конечно же, мы оглядываемся на их работу, но особых конкурентов для "Киевгорстроя" - нет. Все-таки, компания более 60 лет на рынке, и одновременный задел строительных площадей на сегодня составляет полтора миллиона кв.м. На разных этапах строительства и проектирования в компании около 70 объектов", - говорит он.
Звание "Киевгорстроя" как лидера отрасли, по словам Андрея Мачковского, неоднократно подтверждено различными рейтингами и даже дипломом Национального реестра рекордов, который компания получила за наибольшую площадь построенных сооружений. "Мы очень дорожим репутацией. За все время деятельности у "Киевгорстроя" ни одного недостроенного объекта. Наши топ-менеджеры постоянно изучают новейшие разработки, участвуют в международных выставках, внедряют современные информационные, энергосберегающие и строительные технологии, и это позволяет более полувека оставаться на позиции лидера отрасли. Это звание неоднократно подтверждено различными рейтингами и дипломом Национального реестра рекордов, который компания получила за наибольшую площадь построенных сооружений", - добавил он.