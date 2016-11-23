В "Киевгорстрое" рассказали благодаря чему остаются лидером отрасли более полувека

"На рынке сегодня работает огромное количество строительных компаний, как достаточно больших, так и маленьких. Конечно же, мы оглядываемся на их работу, но особых конкурентов для "Киевгорстроя" - нет. Все-таки, компания более 60 лет на рынке, и одновременный задел строительных площадей на сегодня составляет полтора миллиона кв.м. На разных этапах строительства и проектирования в компании около 70 объектов", - говорит он.

Звание "Киевгорстроя" как лидера отрасли, по словам Андрея Мачковского, неоднократно подтверждено различными рейтингами и даже дипломом Национального реестра рекордов, который компания получила за наибольшую площадь построенных сооружений. "Мы очень дорожим репутацией. За все время деятельности у "Киевгорстроя" ни одного недостроенного объекта. Наши топ-менеджеры постоянно изучают новейшие разработки, участвуют в международных выставках, внедряют современные информационные, энергосберегающие и строительные технологии, и это позволяет более полувека оставаться на позиции лидера отрасли. Это звание неоднократно подтверждено различными рейтингами и дипломом Национального реестра рекордов, который компания получила за наибольшую площадь построенных сооружений", - добавил он.