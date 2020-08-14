У Києві зібралась чергова акція солідарності з білоруським народом

Так, на акції присутні кілька десятків людей. На місці також присутні правоохоронці.

Учасники заходу запалили фаєри, тримають у руках плакати з лозунгами на підтримку білоруського народу.

Нагадаємо, раніше сьогодні під білоруським посольством в столиці вже пройшла одна акція на підтримку сусіднього народу. За оцінками правоохоронців, захід пройшов спокійно, без інцидентів.