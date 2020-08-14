В Киеве собралась очередная акция солидарности с белорусским народом
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Киеве под посольством Беларуси проходит очередная акция солидарности с белорусским народом. Об этом сообщают пользователи соцсетей, передает УНН.
Так, на акции присутствовали несколько десятков человек. На месте также присутствуют правоохранители.
Участники мероприятия зажгли файеры, держат в руках плакаты с лозунгами в поддержку белорусского народа.
Напомним, ранее сегодня под белорусским посольством в столице уже прошла одна акция в поддержку соседнего народа. По оценкам правоохранителей, мероприятие прошло спокойно, без инцидентов.