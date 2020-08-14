Під посольством Білорусі знову палили фаєри: у поліції кажуть, обійшлося без порушень
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У столиці у п’ятницю під будівлею посольства Республіки Білорусь пройшла чергова акція на підтримку білоруського народу. Захід пройшов спокійно, повідомили УНН у відділі комунікації ГУ НП у місті Києві.
“Жодних порушень не було зафіксовано...”, — сказав співрозмовник УНН.
З його слів, участь у акції брало близько двох десятків людей.
Варто зауважити, за інформацією користувачів Instagram, учасники акції знову запалили фаєри під будівлею посольства.
Як повідомляв УНН, у четвер, 13 серпня, під посольством Республіки Білорусь у Києві пройшла чергова акція на підтримку білоруського народу. Організатором значилася Amnesty International Ukraine. В акції брала участь більш ніж сотня людей.
Україна як держава має відреагувати на події в Білорусі! «Голос» вимагає скликати позачергову сесію парламенту щодо ситуації в РБ. Ми вже почали реєстрацію відповідної постанови. Україна має чітко сказати: ми не визнаємо вибори в такому вигляді. Ми засуджуємо жорстокість та насильство по відношенню до мирних протестувальників. Це не-нор-маль-но! Так не має бути у цивілізованому світі.