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Під посольством Білорусі знову палили фаєри: у поліції кажуть, обійшлося без порушень

Київ • УНН

 • 11597 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. У столиці у п’ятницю під будівлею посольства Республіки Білорусь пройшла чергова акція на підтримку білоруського народу. Захід пройшов спокійно, повідомили УНН у відділі комунікації ГУ НП у місті Києві.

“Жодних порушень не було зафіксовано...”, — сказав співрозмовник УНН.

З його слів, участь у акції брало близько двох десятків людей.

Варто зауважити, за інформацією користувачів Instagram, учасники акції знову запалили фаєри під будівлею посольства.

Як повідомляв УНН, у четвер, 13 серпня, під посольством Республіки Білорусь у Києві пройшла чергова акція на підтримку білоруського народу. Організатором значилася Amnesty International Ukraine. В акції брала участь більш ніж сотня людей.

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Україна як держава має відреагувати на події в Білорусі! «Голос» вимагає скликати позачергову сесію парламенту щодо ситуації в РБ. Ми вже почали реєстрацію відповідної постанови. Україна має чітко сказати: ми не визнаємо вибори в такому вигляді. Ми засуджуємо жорстокість та насильство по відношенню до мирних протестувальників. Це не-нор-маль-но! Так не має бути у цивілізованому світі.

Допис, поширений Кіра Рудик (@kira.rudik)

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