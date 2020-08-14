Под посольством Беларуси снова жгли файеры: в полиции говорят, обошлось без нарушений
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В столице в пятницу у здания посольства Республики Беларусь прошла очередная акция в поддержку белорусского народа. Мероприятие прошло спокойно, сообщили УНН в отделе коммуникации ГУ НП в Киеве.
"Никаких нарушений не было зафиксировано..." - сказал собеседник УНН.
По его словам, участие в акции принимало около двух десятков человек.
Стоит отметить, по информации пользователей Instagram, участники акции вновь зажгли файеры под зданием посольства.
Как сообщал УНН, в четверг, 13 августа, под посольством Республики Беларусь в Киеве прошла очередная акция в поддержку белорусского народа. Организатором значилась Amnesty International Ukraine. В акции участвовало более чем сто человек.
Украина как государство должна отреагировать на события в Беларуси! «Голос» требует созвать внеочередную сессию парламента по ситуации в РБ. Мы уже начали регистрацию соответствующего постановления. Украина должна четко сказать: мы не признаем выборы в таком виде. Мы осуждаем жестокость и насилие по отношению к мирным протестующим. Это не-нор-маль-но! Так не должно быть в цивилизованном мире.