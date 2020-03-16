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У Києві відзавтра вводять максимальні карантинні обмеження через COVID-19

Київ • УНН

 • 24894 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Відзавтра, 17 березня, у Києві вводяться максимальні обмеження у зв’язку з коронавірусом. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Facebook Верховної Ради України.

"Із 17 березня в Києві максимально обмежується: пересування людей між Києвом й іншими населеними пунктами України; проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участю громадян; робота закладів громадського харчування. Працюватимуть АЗС, банки та банкомати", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що тимчасово призупиняється робота спортивних комплексів і залів, закладів побутового обслуговування населення, СПА-салонів, салонів краси, саун, косметологічних кабінетів, кабінетів масажу, перукарень, тату-салонів, а також розважальних закладів, дискотек, нічних клубів, комп’ютерних клубів.

Нагадаємо, відзавтра школярі, які перебувають на карантині, зможуть проходити відеоуроки на телеканалі Рада та Youtube-каналі Міністерства охорони здоров’я.

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