В Киеве с завтрашнего дня вводят максимальные карантинные ограничения из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. С завтрашнего дня, 17 марта, в Киеве вводятся максимальные ограничения в связи с коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook Верховной Рады Украины.
"С 17 марта в Киеве максимально ограничивается: передвижение людей между Киевом и другими населенными пунктами Украины, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан, работа заведений общественного питания. Работать будут АЗС, банки и банкоматы", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что временно приостанавливается работа спортивных комплексов и залов, учреждений бытового обслуживания населения, СПА-салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату-салонов, а также развлекательных заведений, дискотек, ночных клубов, компьютерних клубов.
Напомним, с завтрашнего дня школьники, находящиеся на карантине, смогут проходить видеоуроки на телеканале Рада и Youtube-канале Министерства здравоохранения.