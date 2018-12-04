У Києві завтра дощ із мокрим снігом
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Києві 5 грудня очікується дощ та мокрий сніг, на столичних дорогах – місцями ожеледиця. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.
“У Києві 5 грудня очікується дощ та мокрий сніг, на столичних дорогах — місцями ожеледиця”, — йдеться у повідомленні.
У столиці очікується хмарна погода з проясненнями, вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 1-3 градусів тепла.
Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.
Нагадаємо, відлига в Україні принесе дощі та до 7 градусів тепла.
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Медики дали поради, як з найменшими наслідками пережити погодні зміни метеочутливим людям. Так, варто у цей час частіше провітрювати приміщення, зволожувати шкіру, пити достатньо води, вживати у їжу більше овочів і фруктів, дотримуватись режиму дня.
Також варто пам'ятати, як зберегти цілими кінцівки під час ожеледиці, адже з початку холодів вже травмувалась понад тисяча людей.
Для пішоходів варто ходити не поспішаючи, у зручному взутті, без високих підборів і платформ, враховувати, що гальмівний шлях для водіїв під час гололедиці вкорочується у 4-5 разів. У разі падіння потрібно згрупуватись, і якщо падіння неуникне, випростувати тіло у напрямку вперед. Це необхідно для уникнення черепно-мозкових травм.
Крім того, у таких умовах водіям радять дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, знижувати швидкість до мінімуму, вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі, виїжджати на зимовій шині.