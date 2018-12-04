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У Карпатах існує небезпека сходження лавин

У Карпатах існує небезпека сходження лавин

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Лавинна небезпека у гірських районах Карпат збережеться протягом 4-5 грудня. Про це попередили в Укргідрометцентрі, передає УНН. 

“4-5 грудня на високогір’ї в Івано-Франківській області очікується помірна сніголавинна небезпека (2 рівень)”, — йдеться у повідомленні.

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Снігові лавини належать до зсувів, коли сили зчеплення снігу переходять певну межу, і гравітація викликає зміщення снігових мас по схилу.

Великі лавини виникають на схилах 25-60 градусів через перенапруження схилу після великого випадання снігу, частіше під час відлиги, внаслідок формування в нижніх частинах снігової товщі горизонту розпушення. Перенапруження снігового покриву виникає і внаслідок пересування тварин або людей, різкий порив вітру, звукової хвилі, різкої зміни метеорологічних умов тощо.

Лавина спустошує все на своєму шляху. Небезпека руйнівної сили лавини полягає ще в тому, що сніговий вал жене поперед себе повітряну хвилю, а повітряний таран більш небезпечний, ніж удар снігової маси – перевертає будинки, ламає дерева, контузить і душить людей. 

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Особливістю лавиноутворення в Карпатах є те, що лавини тут сходять посеред лісу, незважаючи на те, що ці території вважаються безпечними. Так, в басейнах річок Тереблю, Тересви, Тиси щорічно із заліснених схилів сходять лавини, що нерідко перекривають автомобільні та залізничні шляхи.

Від лавин існує пасивний та активний захист. При пасивному захисті уникають використання лавинонебезпечних схилів або ставлять на них загороджувальні щити. При активному захисті проводять обстріл лавинонебезпечних схилів, що викликає схід невеликих, безпечних лавин, запобігаючи таким чином накопиченню критичних мас снігу.

Нагадаємо, на поточному тижні з 3 по 7 грудня в Україні спостерігається відлига. Зазначимо, що 1 грудня в Україні випало 230 мм снігових опадів.

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