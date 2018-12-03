Листопад-2018 встановив температурний рекорд століття

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Цьогорічний листопад в Києві став найхолоднішим у XXI столітті, хоча протягом першої половини місяця температура повітря була вищою за кліматичну норму на 3 градуси. Про це повідомила прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, передає УНН.

"Після березня листопад виявився першим місяцем у цьому році з середньомісячною температурою, нижчою за кліматичну норму, і загалом найхолоднішим у XXI столітті. Найхолодніше було 30 числа, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 11,4°С, а найтепліше – 7 листопада, коли максимальна температура піднялась після полудня до +12,3 градусів", - зазначили в обсерваторії.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура листопада у Києві становила +0,3°С, що нижче за кліматичну норму на 1,8°С. Температурний режим цьогорічного листопада у Києві був досить контрастним, бо перша декада виявилась теплішою за кліматичну норму аж на 3 градуси, а вже з другої декади розпочалось різке зниження до зимових температур. У Києві на проспекті Науки за місяць випало 19 мм опадів, що склало лише третину кліматичної норми.

Нагадаємо, 3 грудня синоптики прогнозують на більшій території України, крім східних областей, мокрий сніг з дощем, ожеледицю і відлигу внаслідок підвищення денної температури до +2-6 градусів.

На минулих вихідних у столиці через ожеледицю травмувались 65 людей.

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