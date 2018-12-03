Ноябрь-2018 установил температурный рекорд века
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Нынешний ноябрь в Киеве стал самым холодным в XXI веке, хотя в течение первой половины месяца температура воздуха была выше климатической нормы на 3 градуса. Об этом сообщила пресс-служба Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, передает УНН.
"После марта ноябрь оказался первым месяцем в этом году со среднемесячной температурой ниже климатической нормы, и вообще самым холодным в XXI веке. Холоднее всего было 30 числа, когда минимальная температура опустилась под утро до минус 11,4 °С, а теплее - 7 ноября, когда максимальная температура поднялась после полудня до +12,3 градусов", - отметили в обсерватории.
По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура ноября в Киеве составляла + 0,3°С, что ниже климатической нормы на 1,8°С. Температурный режим нынешнего ноября в Киеве был достаточно контрастным, ибо первая декада оказалась теплее климатической нормы аж на 3 градуса, а уже со второй декады началось резкое снижение до зимних температур. В Киеве на проспекте Науки за месяц выпало 19 мм осадков, что составило лишь треть климатической нормы.
Напомним, 3 декабря синоптики прогнозируют на большей территории Украины, кроме восточных областей, мокрый снег с дождем, гололед и оттепель в результате повышения дневной температуры до +2-6 градусов.
В минувшие выходные в столице из-за гололеда травмировались 65 человек.