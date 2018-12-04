В Киеве завтра дождь с мокрым снегом
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Киеве 5 декабря ожидается дождь и мокрый снег, на столичных дорогах - гололедица. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.
“В Киеве 5 декабря ожидается дождь и мокрый снег, на столичных дорогах — гололедица”, — говорится в сообщении.
В столице ожидается облачная погода с прояснениями, ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток 1-3 градусов тепла.
С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололедицы.
Напомним, оттепель в Украине принесет дожди и до 7 градусов тепла.
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Медики дали советы, как с наименьшими последствиями пережить погодные изменения метеочувствительным людям. Так, стоит в это время чаще проветривать помещение, увлажнять кожу, пить достаточно воды, употреблять в пищу больше овощей и фруктов, соблюдать режим дня.
Также стоит помнить, как сохранить целыми конечности во время гололедицы, ведь с начала холодов уже травмировалось более тысячи человек.
Для пешеходов стоит ходить не спеша, в удобной обуви без высоких каблуков и платформ, учитывать, что тормозной путь для водителей во время гололедицы укорачивается в 4-5 раз. В случае падения нужно сгруппироваться, и если падение неизбежно, расправлять тело в направлении вперед. Это необходимо во избежание черепно-мозговых травм.
Кроме того, в таких условиях водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневров, снижать скорость до минимума, включать габаритные огни или противотуманные фонари, выезжать на зимней шине.