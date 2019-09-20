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У Києві загорілась автівка, якою керував водій в стані сп'яніння

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Столичні патрульні не допустили повне загоряння автомобілю, яким керував водій в стані сп'яніння. Про це повідомляє УНН з посиланням на Нацполіцію.

Вночі на вулиці Верхній Вал патрульні помітили автомобіль ВMW, що рухався на спущених колесах, а з-під капоту йшов густий дим.

Водій не реагував на вимогу поліцейських зупинитися, тому його транспортний засіб довелося блокувати. Інспектори одразу взялися за гасіння пожежі, яка в подальшому була повністю ліквідована рятувальниками.

Під час спілкування з водієм ВMW інспектори помітили в нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Тож, запропонували йому пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння за допомогою алкотесту "Драгер". Прилад показав — 1.47 проміле.

На керманича патрульні склали протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та ст. 122-2 КУпАП (Невиконання вимоги про зупинку).

Нагадаємо, нетверезий водій кросовера влетів у припарковану автівку в Харкові.

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