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У Києві за вихідні сталося майже 200 ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Києві за вихідні сталося 198 дорожньо-транспортних пригод. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.

"У Києві з 7 грудня по 8 грудня сталося 189 ДТП без потерпілих та 9 ДТП з потерпілими", - сказали в пресслужбі.

Як повідомлялося, у Київській області за вихідні сталося 70 дорожньо-транспортних пригод.

Нагадаємо, у Подільському районі Києва сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів. Внаслідок автопригоди загинула жінка-пасажир, ще четверо осіб поранено.

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