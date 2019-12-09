В Киеве за выходные произошло почти 200 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Киеве за выходные произошло 198 дорожно-транспортных происшествий. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
"В Киеве с 7 декабря по 8 декабря произошло 189 ДТП без пострадавших и 9 ДТП с пострадавшими", - сказали в пресс-службе.
Как сообщалось, в Киевской области за выходные произошло 70 дорожно-транспортных происшествий.
Напомним, в Подольском районе Киева произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Вследствие ДТП погибла женщина-пассажир, еще четыре человека получили ранения.