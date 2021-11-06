У Києві за добу виявили понад тисячі хворих на COVID-19, померла 41 людина

Цитата

“1426 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 41 людина померла. Всього за період пандемії в Києві 6462 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні — 268 593”, — повідомив Віталій Кличко.

Деталі

Повідомляється, що минулої доби захворіли: 796 жінок віком від 18 до 95 років і 534 чоловіки віком від 18 до 87 років. А також 47 дівчаток від 2 місяців до 17 років і 49 хлопчиків від 4 місяців до 17 років.

Серед тих, хто померли: 21 жінка від 44 до 94 років та 20 чоловіків від 53 до 89 років.

Також до лікарень столиці госпіталізували 110 хворих на коронавірус та 524 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужали минулої доби 766 людей. Загалом коронавірус подолали 234 007 мешканців столиці.

“Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі — 344, у Дарницькому — 179, та в Деснянському районі — 172 випадки”, — зазначив Віталій Кличко.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 3,05 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 5 листопада, — 25 тисяч, падіння після кількості напередодні. Госпіталізовано за добу при цьому 5 тисяч осіб, що нижче рівня попереднього дня. Встановлено антирекорд летальних випадків за добу — 793 особи.



Також повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 11 млн людей. Загалом щеплення отримали понад 19 млн громадян. Вакцинованих однією дозою — понад 11 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози —близько 8 млн осіб.