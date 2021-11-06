В Киеве за сутки обнаружили более тысячи больных COVID-19, умер 41 человек

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“1426 подтвержденных случаев заболевания на коронавирус за сутки в столице. 41 человек умер. Всего за период пандемии в Киеве 6462 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 268 593”, — сообщил Виталий Кличко.

Детали

Сообщается, что за прошедшие сутки заболели: 796 женщин в возрасте от 18 до 95 лет и 534 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет. А также 47 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 49 мальчиков от 4 месяцев до 17 лет.

Среди тех, кто умерли: 21 женщина от 44 до 94 лет и 20 мужчин от 53 до 89 лет.

Также в больницы столицы госпитализировали 110 больных на коронавирус и 524 человека с подозрением на COVID-19 и пневмонии. Выздоровели за прошедшие сутки 766 человек. Всего коронавирус преодолели 234 007 жителей столицы.

“Больше всего случаев заболевания выявили в Оболонском районе — 344, в Дарницком — 179, и в Деснянском районе — 172 случаи”, — отметил Виталий Кличко.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 3,05 млн случаев коронавірусної болезни COVID-19, прирост за сутки, 5 ноября, — 25 тысяч, после падения количества накануне. Госпитализированы за сутки при этом 5 тысяч человек, что ниже уровня предыдущего дня. Установлен антирекорд летальных исходов за сутки — 793 человека.



Также полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 11 млн человек. Всего прививки получили более 19 млн граждан. Вакцинированных одной дозой — более 11 млн человек, полностью иммунизированы и получили две дозы —около 8 млн человек.