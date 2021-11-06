В Україні зафіксовано антирекорд смертності від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. В Україні зафіксовано вже 3,05 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 5 листопада, — 25 тисяч, падіння після кількості напередодні. Госпіталізовано за добу при цьому 5 тисяч осіб, що нижче рівня попереднього дня. Встановлено антирекорд летальних випадків за добу — 793 особи. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
Деталі
“За добу 05 листопада в Україні: зафіксовано 25 063 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 1 541, медпрацівників — 398)”, — повідомили у МОЗ.
Також за минулу добу: госпіталізовано — 5 057 осіб; летальних випадків — 793; одужало — 11 817 осіб.
За весь час пандемії в Україні: захворіло — 3 058 014 осіб; одужало — 2 504 236 осіб; летальних випадків — 71 635; проведено ПЛР-тестувань — 14 801 967.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.
13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень — 20 вересня. Основна особливість нових правил — на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження зокрема “червоної” зони. Сертифікати є двох видів — “жовті” та “зелені”.
20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у “жовту” зону карантину з 23 вересня. Згодом у “червону” зону перейшли 15 областей та Київ.