В Украине зафиксирован антирекорд смертности от COVID-19

Детали

“За сутки 05 ноября в Украине: зафиксировано 25 063 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 541, медработников — 398)”, — сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки: госпитализировано — 5 057 человек; летальных исходов — 793; выздоровело — 11 817 человек.

За все время пандемии в Украине: заболели — 3 058 014 человек; выздоровели — 2 504 236 человек; летальных случаев — 71 635; проведено ПЦР-тестов — 14 801 967.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавирус в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевили в форму адаптивного карантина.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от “цвета” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу за неделю — 20 сентября. Основная особенность новых правил — на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности “красной” зоны. Сертификаты есть двух видов — “желтые” и “зеленые”.

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в “желтую” зону карантина с 23 сентября. Впоследствии в “красную” зону перешли 15 областей и Киев.