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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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У Києві за добу від COVID-19 померло 46 людей, захворіло понад 1 600

Київ • УНН

 • 16670 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У столиці протягом минулої доби виявили 1616 хворого на коронавірус, 46 людей померли. Про це у Facebook повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує УНН.

У Києві за добу від COVID-19 померло 46 людей, захворіло понад 1 600

Деталі

Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 882 жінки віком від 18 до 95 років, 604 чоловіки віком від 18 до 93 років, 59 дівчаток віком від 4 днів до 17 років і 71 хлопчик віком від 19 днів до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 185 хворих на коронавірус, а також 436 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 625 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Деснянському (334), Дарницькому (253) та Дніпровському (194).

Від початку пандемії в Києві від коронавірусу померло 6076 осіб. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 257 404. Подолало вірус 228 276 жителів столиці.

Нагадаємо

Із понеділка, 1 листопада, Київ увійде до “червоної” зони карантину. У місті введуть суворі обмеження.

Працювати можна буде лише з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом, а також відвідувати:

  • заклади харчування
  • готелі
  • установи соціального захисту
  • спортзали та фітнес-центри
  • ЦНАПи, Управління праці та соцзахисту, Управління пенсійного фонду
  • проводити масові заходи
  • торговельно-розважальні центри

Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ лише з батьками, які мають щеплення проти коронавірусу або негативний ПЛР-тест.

Також із 1 листопада в Києві всі школи переведуть на дистанційне навчання.

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