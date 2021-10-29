В Киеве за сутки от COVID-19 умерло 46 человек, заболело более 1 600

Детали

За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 882 женщины в возрасте от 18 до 95 лет, 604 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет, 59 девочек в возрасте от 4 дней до 17 лет и 71 мальчик в возрасте от 19 дней до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 185 больных коронавирусом, а также 436 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровело за прошедшие сутки 625 человек.

Наибольшее количество случаев заболевания выявили в таких районах: Деснянском (334), Дарницком (253) и Днепровском (194).

С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерли 6076 человек. Подтвержденных случаев заболевания по состоянию на сегодня — 257 404. Преодолело вирус 228 276 жителей столицы.

Напомним

С понедельника, 1 ноября, Киев войдет в “красную” зону карантина. В городе введут строгие ограничения.

Работать можно будет только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать:



заведения общепита



отели



учреждения социальной защиты



спортзалы и фитнес-центры



ЦНАПы, Управление труда и соцзащиты, Управление пенсионного фонда



проводить массовые мероприятия



торгово-развлекательные центры



Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, у которых есть прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.

Также с 1 ноября в Киеве все школы переведут на дистанционное обучение.