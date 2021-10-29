В Киеве за сутки от COVID-19 умерло 46 человек, заболело более 1 600
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 1616 больных коронавирусом, 46 человек умерли. Об этом в Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко, передает УНН.
Детали
За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 882 женщины в возрасте от 18 до 95 лет, 604 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет, 59 девочек в возрасте от 4 дней до 17 лет и 71 мальчик в возрасте от 19 дней до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 185 больных коронавирусом, а также 436 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровело за прошедшие сутки 625 человек.
Наибольшее количество случаев заболевания выявили в таких районах: Деснянском (334), Дарницком (253) и Днепровском (194).
С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерли 6076 человек. Подтвержденных случаев заболевания по состоянию на сегодня — 257 404. Преодолело вирус 228 276 жителей столицы.
Напомним
С понедельника, 1 ноября, Киев войдет в “красную” зону карантина. В городе введут строгие ограничения.
Работать можно будет только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать:
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- заведения общепита
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- отели
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- учреждения социальной защиты
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- спортзалы и фитнес-центры
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- ЦНАПы, Управление труда и соцзащиты, Управление пенсионного фонда
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- проводить массовые мероприятия
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- торгово-развлекательные центры
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Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, у которых есть прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.
Также с 1 ноября в Киеве все школы переведут на дистанционное обучение.