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У Києві за добу від COVID-19 померло 16 людей, захворіло понад 720

Київ • УНН

 • 21545 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У столиці протягом минулої доби виявили 721 хворого на коронавірус, 16 людей померли. Про це у Facebook повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує УНН.

Цитата

“721 підтверджений випадок захворювання на коронавірус за добу у столиці. 16 людей померли. Загалом від коронавірусу в столиці, за період пандемії, 5503 летальні випадки. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні — 238 860”, — ідеться у повідомленні.

Деталі

Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 384 жінки віком від 18 до 91 року, 264 чоловіки віком від 18 до 95 років, 29 дівчаток віком від 3 місяців до 17 років і 44 хлопчики віком від 9 місяців до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 55 хворих на коронавірус, а також 207 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 128 людей. Загалом коронавірус подолали 22 239 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Дарницькому (117), Дніпровському (104) та Деснянському (103).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні 13 областей відповідають “помаранчевій” зоні карантину — МОЗ

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