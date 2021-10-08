У Києві за добу від COVID-19 померло 16 людей, захворіло понад 720

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“721 підтверджений випадок захворювання на коронавірус за добу у столиці. 16 людей померли. Загалом від коронавірусу в столиці, за період пандемії, 5503 летальні випадки. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні — 238 860”, — ідеться у повідомленні.

Деталі

Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 384 жінки віком від 18 до 91 року, 264 чоловіки віком від 18 до 95 років, 29 дівчаток віком від 3 місяців до 17 років і 44 хлопчики віком від 9 місяців до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 55 хворих на коронавірус, а також 207 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 128 людей. Загалом коронавірус подолали 22 239 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Дарницькому (117), Дніпровському (104) та Деснянському (103).

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