В Україні 13 областей відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ

Деталі

За даними МОЗ, станом на 8 жовтня “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки через підвищену динаміку госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону “зеленої” зони — не більше ніж 50% хворих) відповідають:



Полтавська область — 51,3%;



Рівненська область — 64,7%;



Сумська область — 57,4%;



Херсонська область — 50,4%.



Водночас високий рівень госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону “зеленої” зони — ≤60 на 100 тисяч населення) фіксують у:



Дніпропетровській області — 66,0;



Донецькій області — 67,4;



Запорізькій області — 71,8;



Луганській області — 67,7;



Чернівецькій області — 70,7.



Через завантаженість ліжок із киснем “помаранчевій” зоні відповідають:



Одеська область — 67,1%;



Харківська область — 66,2%.



Через підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування (норма для регіону “зеленої” зони — ≤20%) “помаранчевій” зоні також відповідають:



Житомирська область — 22,0%;



Тернопільська область — 20,2%.



Додамо

Протягом 7 жовтня в Україні зареєстрували 16 362 нові підтверджені випадки COVID-19. До лікарень госпіталізували 3 526, летальних випадків — 241.

Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 127 685 особи. Із них першою дозою вакциновано — 61 250 людей, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 66 435 осіб. Загалом від початку кампанії зроблено 13,4 млн щеплень.