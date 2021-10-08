В Україні 13 областей відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. В Україні 13 областей через підвищену динаміку госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем та високий коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.
Деталі
За даними МОЗ, станом на 8 жовтня “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки через підвищену динаміку госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону “зеленої” зони — не більше ніж 50% хворих) відповідають:
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- Полтавська область — 51,3%;
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- Рівненська область — 64,7%;
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- Сумська область — 57,4%;
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- Херсонська область — 50,4%.
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Водночас високий рівень госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону “зеленої” зони — ≤60 на 100 тисяч населення) фіксують у:
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- Дніпропетровській області — 66,0;
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- Донецькій області — 67,4;
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- Запорізькій області — 71,8;
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- Луганській області — 67,7;
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- Чернівецькій області — 70,7.
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Через завантаженість ліжок із киснем “помаранчевій” зоні відповідають:
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- Одеська область — 67,1%;
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- Харківська область — 66,2%.
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Через підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування (норма для регіону “зеленої” зони — ≤20%) “помаранчевій” зоні також відповідають:
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- Житомирська область — 22,0%;
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- Тернопільська область — 20,2%.
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Додамо
Протягом 7 жовтня в Україні зареєстрували 16 362 нові підтверджені випадки COVID-19. До лікарень госпіталізували 3 526, летальних випадків — 241.
Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 127 685 особи. Із них першою дозою вакциновано — 61 250 людей, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 66 435 осіб. Загалом від початку кампанії зроблено 13,4 млн щеплень.