В Киеве за сутки от COVID-19 умерло 16 человек, заболело более 720
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 721 больного коронавирусом, 16 человек умерли. Об этом в Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.
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“721 подтвержденный случай заболевания коронавирусом за сутки в столице. 16 человек умерли. Всего от коронавируса в столице, за период пандемии, 5503 летальных случая. А подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 238 860”, — говорится в сообщении.
Детали
За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 384 женщины в возрасте от 18 до 91 года, 264 мужчины в возрасте от 18 до 95 лет, 29 девочек в возрасте от 3 месяцев до 17 лет и 44 мальчика в возрасте от 9 месяцев до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 55 больных коронавирусом, а также 207 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 128 человек. В общем коронавирус преодолели 22 239 жителей столицы.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах: Дарницком (117), Днепровском (104) и Деснянском (103).
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