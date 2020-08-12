У Києві за добу підтвердили 182 випадки COVID-19

"Кількість хворих на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) у Києві продовжує зростати щодня. 182 виявлених випадки - тільки за минулу добу. На сьогодні у столиці вже 9869 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що захворіли:

▪️ 86 жінок (віком від 19 до 85 років);

▪️ 83 чоловіків (віком від 19 до 82 рокiв);

▪️ 8 дівчаток (від 2 до 13 років);

▪️ 5 хлопчиків (від 2 до 14 років).

"Захворіли, зокрема, і п’ятеро медиків. До лікарень столиці госпіталізували 27 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. За минулу добу одужала 31 людина. Усього коронавірус подолали 3278 мешканців Києва. Найбільше випадків захворювання виявили: у Дарницькому районі – 39, у Деснянському – 24, у Солом’янському та Оболонському районах – по 21 випадку", - резюмував Кличко.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.