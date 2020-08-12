В Киеве за сутки подтвердили 182 случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Киеве за последние сутки коронавирусную болезнь подтвердили у 182 человек, больше всего случаев зафиксировано в Дарницком районе. Всего с начала пандемии в столице на COVID-19 заболело 9869 человек. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Количество больных коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) в Киеве продолжает расти ежедневно. 182 выявленных случая - только за прошедшие сутки. В настоящее время в столице уже 9869 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заболели:
▪️ 86 женщин (в возрасте от 19 до 85 лет);
▪️ 83 мужчины (в возрасте от 19 до 82 лет);
▪️ 8 девочек (от 2 до 13 лет);
▪️ 5 мальчиков (от 2 до 14 лет).
"Заболели том числе и пятеро медиков. В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. За минувшие сутки выздоровел 31 человек. Всего коронавирус преодолели 3278 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили: в Дарницком районе - 39, в Деснянском - 24, в Соломенском и Оболонском районах - по 21 случае", - резюмировал Кличко.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.