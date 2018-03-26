У Києві їздитиме "казковий трамвайчик"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Києві, з 26 до 30 березня, буде їздити "казковий трамвайчик". Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення комунального підприємства "Київпастранс" в Facebook.
"Наш Казковий трамвайчик вже розпочав свою роботу! Сподіваємося, така сонячна та тепла погода протримається до кінця тижня, і ніщо не завадить нашим маленьким читачам завітати на Контрактову площу та відвідати Весняні читання", - йдеться у повідомленні.
Так, "трамвайчик" буде їздити щоденно з 11:00 до 13:00 біля виходу зі станції метро "Контрактова площа".
Нагадаємо, у зв’язку з переходом на літній час, 25 березня, було змінено розклад міської електрички.