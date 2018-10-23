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У Києві вже подали тепло до 63% житлових будинків

У Києві вже подали тепло до 63% житлових будинків

Київ • УНН

 • 11141 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. В Києві подали тепло до 63% житлових будинків, які управляються містом, і 36% — під управлінням об’єднань співвласників багатоповерхових будинків (ОСББ). Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час брифінгу, передав кореспондент УНН.

“Маємо прохолодну погоду, отже на сьогоднішній день ми подали тепло до всіх будівель бюджетної сфери — садочки, школи. Ми подали тепло сьогодні в 63% будинків, які управляються містом, і 36% будинків, які управляються ОСББ, — вони самі вирішують, коли їм підключатись”, — зазначив заступник мера.

За його словами, графік підключення був складений заздалегідь — він передбачає, зокрема, кількість пошкоджень і стан тепломереж. Як підкреслив П.Пантелеєв, мова йде про 3 тис. км зношених мереж і про необхідність в стислі терміни ліквідувати пошкодження, щоб якнайшвидше подати тепло до осель киян.

Нагадаємо, 20 жовтня у Києві розпочали підключення житлових будинків до опалення, при цьому вже підключені 163 лікарні, 282 школи, 458 дитсадків.

За даними “Нафтогаз України” на сьогодні у підземних сховищах газу країни запаси становлять майже 17 млрд кубічних метрів.

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