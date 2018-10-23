У Києві вже подали тепло до 63% житлових будинків

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. В Києві подали тепло до 63% житлових будинків, які управляються містом, і 36% — під управлінням об’єднань співвласників багатоповерхових будинків (ОСББ). Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час брифінгу, передав кореспондент УНН.