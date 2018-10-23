В Киеве уже подали тепло в 63% жилых домов

"Имеем прохладную погоду, так что на сегодняшний день мы подали тепло во все здания бюджетной сферы - садики, школы. Мы подали тепло сегодня в 63% домов, которые управляются городом, и 36% домов, которые управляются ОСМД, - они сами решают, когда им подключаться", - отметил заместитель мэра.

По его словам, график подключения был составлен заранее - он предусматривает, в том числе, количество повреждений и состояние теплосетей. Как подчеркнул П.Пантелеев, речь идет о 3 тыс. км изношенных сетей и о необходимости в сжатые сроки ликвидировать повреждения, чтобы как можно быстрее подать тепло в дома киевлян.

Напомним, 20 октября в Киеве начали подключение жилых домов к отоплению, при этом уже подключены 163 больницы, 282 школы, 458 детских садов.

По данным "Нафтогаз Украины" на сегодня в подземных хранилищах газа страны запасы составляют около 17 млрд кубических метров.