В Киеве уже подали тепло в 63% жилых домов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Киеве подали тепло в 63% жилых домов, которые управляются городом, и 36% - под управлением объединений совладельцев многоэтажных домов (ОСМД). Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время брифинга, передал корреспондент УНН.
"Имеем прохладную погоду, так что на сегодняшний день мы подали тепло во все здания бюджетной сферы - садики, школы. Мы подали тепло сегодня в 63% домов, которые управляются городом, и 36% домов, которые управляются ОСМД, - они сами решают, когда им подключаться", - отметил заместитель мэра.
По его словам, график подключения был составлен заранее - он предусматривает, в том числе, количество повреждений и состояние теплосетей. Как подчеркнул П.Пантелеев, речь идет о 3 тыс. км изношенных сетей и о необходимости в сжатые сроки ликвидировать повреждения, чтобы как можно быстрее подать тепло в дома киевлян.
Напомним, 20 октября в Киеве начали подключение жилых домов к отоплению, при этом уже подключены 163 больницы, 282 школы, 458 детских садов.
По данным "Нафтогаз Украины" на сегодня в подземных хранилищах газа страны запасы составляют около 17 млрд кубических метров.