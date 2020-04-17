У Києві вже 705 випадків COVID-19: за добу захворіла 61 людина, з них 7 медиків

КИЇВ. 17 квітня. УНН. За минулу добу у столиці на коронавірус захворіла 61 людина, з них 7 медиків. Загалом у місті підтверджено 705 хворих. Про це повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.