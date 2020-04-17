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У Києві вже 705 випадків COVID-19: за добу захворіла 61 людина, з них 7 медиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. За минулу добу у столиці на коронавірус захворіла 61 людина, з них 7 медиків. Загалом у місті підтверджено 705 хворих. Про це повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

“Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили коронавірус за минулу добу збільшилися ще на 61 людину, з них 7 медиків. Загалом у києві вже 705 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, — сказав Кличко.

За його словами, за минулу добу захворіли:

— 31 жінка віком від 20 до 97 років;
— 28 чоловіків від 19 до 71 років;
— 2 хлопці, яким по 12 років.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 17 квітня зафіксовано 4662 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 125 летальні. За добу, що минула, зафіксовано 501 новий випадок захворювання — рекордний добовий приріст.

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