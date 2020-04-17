В Киеве уже 705 случаев COVID-19: за сутки заболела 61 человек, из них 7 медиков

КИЕВ. 17 апреля. УНН. За минувшие сутки в столице на коронавирус заболел 61 человек, из них 7 медиков. Всего в городе подтверждено 705 больных. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.