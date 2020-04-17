В Киеве уже 705 случаев COVID-19: за сутки заболела 61 человек, из них 7 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. За минувшие сутки в столице на коронавирус заболел 61 человек, из них 7 медиков. Всего в городе подтверждено 705 больных. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
“Количество киевлян, в которых лабораторно подтвердили коронавирус за минувшие сутки увеличились еще на 61 человека, из них 7 медиков. Всего в киеве уже 705 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 ”, - сказал Кличко.
По его словам, за прошедшие сутки заболели:
— 31 женщина в возрасте от 20 до 97 лет;
— 28 мужчин от 19 до 71 лет;
— 2 парня, которым по 12 лет.
Напомним, в Украине на 9 часов 17 апреля зафиксировано 4662 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 125 летальных. По прошедшие сутки зафиксировано 501 новый случай заболевания — рекордный суточный прирост.