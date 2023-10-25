У Києві цілу ніч блукав лісовий олень, йому допомогли патрульні

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Наляканий олень бігав вулицями декількох районів: 23 жовтня тварину помітили у Подільському районі, а наступного дня, імовірно, та ж тварина опинилася у Святошинському районі Києва. Патрульні раніше отримали повідомлення про подорожі оленя містом, але не змогли одразу зупинити тварину. Вранці 24 жовтня стомленого «прибульця» виявили відпочиваючим між будинками.

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«Завдяки спільним зусиллям колег та служби порятунку диких тварин, яка зробила йому заспокійливу інʼєкцію, уже скоро ми його безпечно повернули до природи», - повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.

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