У Києві цілу ніч блукав лісовий олень, йому допомогли патрульні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Минулої доби жителі Києва звернулися до патрульної поліції з незвичним повідомленням. В одному з районів столиці очевидці помітили оленя, що блукав вулицями. Патрульні прибули на місце, але зупинити одразу тварину їм не вдалося, повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва, передає УНН.
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Наляканий олень бігав вулицями декількох районів: 23 жовтня тварину помітили у Подільському районі, а наступного дня, імовірно, та ж тварина опинилася у Святошинському районі Києва. Патрульні раніше отримали повідомлення про подорожі оленя містом, але не змогли одразу зупинити тварину. Вранці 24 жовтня стомленого «прибульця» виявили відпочиваючим між будинками.
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«Завдяки спільним зусиллям колег та служби порятунку диких тварин, яка зробила йому заспокійливу інʼєкцію, уже скоро ми його безпечно повернули до природи», - повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.
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