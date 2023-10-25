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БМ-27 «Ураган»

У Києві цілу ніч блукав лісовий олень, йому допомогли патрульні

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Минулої доби жителі Києва звернулися до патрульної поліції з незвичним повідомленням. В одному з районів столиці очевидці помітили оленя, що блукав вулицями. Патрульні прибули на місце, але зупинити одразу тварину їм не вдалося, повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва, передає УНН.

У Києві цілу ніч блукав лісовий олень, йому допомогли патрульні

Деталі

Наляканий олень бігав вулицями декількох районів: 23 жовтня тварину помітили у Подільському районі, а наступного дня, імовірно, та ж тварина опинилася у Святошинському районі Києва. Патрульні раніше отримали повідомлення про подорожі оленя містом, але не змогли одразу зупинити тварину. Вранці 24 жовтня стомленого «прибульця» виявили відпочиваючим між будинками.

Цитата

«Завдяки спільним зусиллям колег та служби порятунку диких тварин, яка зробила йому заспокійливу інʼєкцію, уже скоро ми його безпечно повернули до природи», - повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.

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