У притулку для тварин "Best Friends" закликали українців брати пухнастиків під опіку: як це зробити

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У притулку “Best Friends” наголошують - стати опікуном доволі просто.

"На сторінці нашого Patreon ви можете обрати свою особливу тваринку, яку прагнете опікати щомісяця. Кожен пухнастик має свою історію та посилання на папку з фотографіями.

Ви також маєте можливість обрати будь-якого з наших хвостиків, яких бачили у нашому притулку або на наших сторінках у соціальних мережах. Для цього просто напишіть нам в особистих повідомленнях", - повідомили у притулку.

В якості подяки за підтримку кожен опікун отримуватиме свіжі фотографії своєї обраної тваринки, електронні вітальні листівки під час свят та особистий новорічний подарунок від "Best Friends".

"Ми сподіваємося, що ви підтримаєте нас і наших чотирилапих друзів, і допоможете нам забезпечувати їх комфорт, насиченість та тепло щомісяця. Заходьте на наш сайт: www.patreon.com/bestfriendsshelter. Обирайте тваринку та приєднуйтесь до нас", - резюмували у притулку.

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