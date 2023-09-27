В приюте для животных "Best Friends" призвали украинцев брать пушистиков под опеку: как это сделать
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Приют для животных “Best Friends” в Киевской области, который атаковали россияне, призывает украинцев открыть двери в мир опеки за пушистиками. Благодарные волонтеры отблагодарят тоннами милого контента и не только. Как поддержать приют и четвероногих - читайте в новости УНН.
Детали
В приюте “Best Friends” отмечают - стать опекуном довольно просто.
"На странице нашего Patreon вы можете выбрать свое особое животное, которое хотите опекать ежемесячно. Каждый пушистик имеет свою историю и ссылку на папку с фотографиями.
Вы также можете выбрать любого из наших хвостиков, которых видели в нашем приюте или на наших страницах в социальных сетях. Для этого просто напишите нам в личных сообщениях", - сообщили в приюте.
В качестве благодарности за поддержку каждый опекун будет получать свежие фотографии своего выбранного животного, электронные поздравительные открытки во время праздников и личный новогодний подарок от "Best Friends".
"Мы надеемся, что вы поддержите нас и наших четвероногих друзей, и поможете нам обеспечивать их комфорт, насыщенность и тепло ежемесячно. Заходите на наш сайт: www.patreon.com/bestfriendsshelter. Выбирайте животное и присоединяйтесь к нам", - резюмировали в приюте.
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