В Киеве целую ночь бродил лесной олень, ему помогли патрульные

Детали

Напуганный олень бегал по улицам нескольких районов: 23 октября животное заметили в Подольском районе, а на следующий день, вероятно, то же животное оказалось в Святошинском районе Киева. Патрульные ранее получили сообщение о путешествии оленя по городу, но не смогли сразу остановить животное. Утром 24 октября уставшего «пришельца» обнаружили отдыхающим между домами.

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«Благодаря совместным усилиям коллег и службы спасения диких животных, которая сделала ему успокаивающую инъекцию, уже скоро мы его безопасно вернули в природу», - сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

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