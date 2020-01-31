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У Києві водій на смерть збив чоловіка та втік з місця події

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. У Києві на вулиці Академіка Заболотного водій автомобіля на смерть збив пішохода, після чого втік із місця події. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у місті Києві.

У Києві водій на смерть збив чоловіка та втік з місця події

"Вчора близько о 19:30 до столичної поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Академіка Заболотного. На місце події виїхали наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП. За попередньою інформацією, водій автомобіля скоїв наїзд на пішохода, після чого втік із місця події. Внаслідок автопригоди пішохід – мешканець Київської області, 1994 року народження, загинув до приїзду лікарів", - сказано у повідомленні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Нагадаємо, у селищі Олександрівка на Донеччині автобус на смерть переїхав 40-річного чоловіка, який лежав на проїжджій частині.

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