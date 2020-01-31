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В Киеве водитель насмерть сбил мужчину и скрылся с места происшествия

Киев • УНН

 • 15570 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. В Киеве на улице Академика Заболотного водитель автомобиля насмерть сбил пешехода, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киеве.

В Киеве водитель насмерть сбил мужчину и скрылся с места происшествия

"Вчера около в 19:30 в столичной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Академика Заболотного. На место происшествия выехали наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП. По предварительной информации, водитель автомобиля совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП пешеход - житель Киевской области, 1994 года рождения, погиб до приезда врачей", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Напомним, в поселке Александровка Донецкой области автобус насмерть переехал 40-летнего мужчину, который лежал на проезжей части.

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