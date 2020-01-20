У Києві викрили підпільний покерний клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У Києві виявили та припинили діяльність підпільного покерного клубу, вилучили фішки та обладнання. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.
"У неділю, 19 січня, оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві та слідчі Шевченківського управління поліції столиці виявили та припинили діяльність підпільного покерного клубу", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що коли в залі з’явились поліцейські – там перебувало близько 20 гравців.
"За результатами проведених заходів правоохоронці вилучили 30 столів для гри у покер, майже 41 тисячу гральних фішок на близько 300 мільйонів гривень та інше обладнання, яке використовували для функціонування підпільного закладу", - повідомили у відділі комунікації.
Нагадаємо, на Запоріжжі прокуратура накрила підпільне казино.