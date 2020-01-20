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В Киеве разоблачили подпольный покерный клуб

Киев • УНН

 • 18893 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В Киеве выявили и пресекли деятельность подпольного покерного клуба, изъяли фишки и оборудование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

В Киеве разоблачили подпольный покерный клуб

"В воскресенье, 19 января, оперативники управления стратегических расследований в Киеве и следователи Шевченковского управления полиции столицы выявили и пресекли деятельность подпольного покерного клуба", - говорится в сообщении.

Указано, что когда в зале появились полицейские - там находилось около 20 игроков.

"По результатам проведенных мероприятий правоохранители изъяли 30 столов для игры в покер, почти 41 тысяч игровых фишек на сумму около 300 миллионов гривен и другое оборудование, которое использовали для функционирования подпольного заведения", - сообщили в отделе коммуникации.

Напомним, на Запорожье прокуратура накрыла подпольное казино.

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