В Киеве разоблачили подпольный покерный клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В Киеве выявили и пресекли деятельность подпольного покерного клуба, изъяли фишки и оборудование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.
"В воскресенье, 19 января, оперативники управления стратегических расследований в Киеве и следователи Шевченковского управления полиции столицы выявили и пресекли деятельность подпольного покерного клуба", - говорится в сообщении.
Указано, что когда в зале появились полицейские - там находилось около 20 игроков.
"По результатам проведенных мероприятий правоохранители изъяли 30 столов для игры в покер, почти 41 тысяч игровых фишек на сумму около 300 миллионов гривен и другое оборудование, которое использовали для функционирования подпольного заведения", - сообщили в отделе коммуникации.
Напомним, на Запорожье прокуратура накрыла подпольное казино.