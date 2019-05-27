У Києві виграли мільйон у “Лото-Забава”
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У неділю, 26 травня, гравець “Лото-Забава” виграв один мільйон гривень і став 331-м мільйонером за всю історію лотереї. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
Щасливчик придбав виграшний білет у київському кіоску ТОВ “ДЛУ” № 040, що розташований за адресою: проспект Свободи, 13.
“Лічильник „Лото-Забава“ зафіксував уже 331-го мільйонера за всю історію існування лотереї та дев’ятнадцятого у цьому році”, — розповіли в “М.С.Л.”.
Оператор державних лотерей “М.С.Л.” привітав переможця та запросив його приєднатися до “КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ “М.С.Л.”, а також скористатися ексклюзивною VIP-програмою — “Два дні з життя мільйонера”, розрахованою на двох осіб.
Як нагадали в “М.С.Л.”, цією пропозицією нещодавно скористалася одна з почесних учасниць “КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ “М.С.Л.” Галина Кориневич з Івано-Франківської області, яка стала переможницею лотереї та виграла 1 000 000 під час розіграшу 1022-го тиражу “Лото-Забава” від 10 березня 2019 року.
“Переможниця провела незабутній уїк-енд у столиці, родзинкою якого стали відвідування Дня народження заміського зоопарку „12 місяців“ і концерту симфонічного року Rockoko”, — нагадали в “М.С.Л.”