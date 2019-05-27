В Киеве выиграли миллион в "Лото-Забава"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В воскресенье, 26 мая, игрок "Лото-Забава" выиграл один миллион гривен и стал 331-м миллионером за всю историю лотереи. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Счастливчик приобрел выигрышный билет в киевском киоске ООО “ДЛУ” № 040, расположенного по адресу: проспект Свободы, 13.
“Счетчик „Лото-Забава“ зафиксировал уже 331-го миллионера за всю историю существования лотереи и девятнадцатого в этом году”, — рассказали в “М.С.Л.”.
Оператор государственных лотерей “М.С.Л.” поздравил победителя и пригласил его присоединиться к “Клубу Миллионеров “М.С.Л.”, а также воспользоваться эксклюзивной VIP-программой — “Два дня из жизни миллионера”, рассчитанной на двоих.
Как напомнили в “М.С.Л.”, этим предложением недавно воспользовалась одна из почетных участников “Клуба Миллионеров ”М.С.Л.“ Галина Кориневич из Ивано-Франковской области, которая стала победительницей лотереи и выиграла 1 млн во время розыгрыша 1022-го тиража “Лото-Забава” от 10 марта 2019 года.
“Победительница провела незабываемый уик-энд в столице, изюминкой которого стали посещения Дня рождения загородного зоопарка ”12 месяцев“ и концерта симфонического года Rockoko”, — напомнили в “М.С.Л.”