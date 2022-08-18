У Києві відновили роботу 55 дипломатичних представництв

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"Цими днями дуже активна дипломатія в інтересах нашої держави. У Софії Київській відбулася церемонія вручення вірчих грамот новими послами іноземних держав, які прибули працювати в нашу столицю. Повноцінна робота посольств, присутність послів у Києві – це одне з важливих підтверджень міцності нашої держави, української здатності боротись і перемагати. Вже 55 дипломатичних представництв відновили роботу. А сьогодні (17 серпня, - ред.) вірчі грамоти вручили нові посли Бельгії, Іспанії, Киргизстану та Румунії", - зазначив він.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з послами Киргизької Республіки, Королівства Бельгія, Румунії та Королівства Іспанія.