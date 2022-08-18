В Киеве возобновили работу 55 дипломатических представительств

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“На днях очень активная дипломатия в интересах нашего государства. В Софии Киевской состоялась церемония вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств, прибывшими работать в нашу столицу. Полноценная работа посольств, присутствие послов в Киеве – одно из важных подтверждений прочности нашего государства, украинской способности бороться и побеждать. Уже 55 дипломатических представительств возобновили работу. А сегодня (17 августа - ред.) верительные грамоты вручили новые послы Бельгии, Испании, Кыргызстана и Румынии", - отметил он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с послами Кыргызской Республики, Королевства Бельгия, Румынии и Королевства Испания.