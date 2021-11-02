"Дія" у Києві відкрила пункти допомоги з СOVID-сертифікатами

Цитата

“Одразу після щеплення наші співробітники навчать генерувати сертифікат. А також допоможуть та проконсультують, якщо у вас виникли труднощі під час отримання СOVID-сертифіката”, — ідеться у повідомленні.

Деталі

Адреси офлайн-пунктів:



Центральний залізничний вокзал, пункт масової вакцинації — Київ, пл. Вокзальна, 1



ТЦ River Mall, пункт масової вакцинації — Київ, Дніпровська набережна, 12



Також повідомляють, що незабаром запустять ще два пункти допомоги.

Додамо

СOVID-сертифікат — це документ у мобільному застосунку “Дія”, який підтверджує статус про вакцинацію проти коронавірусу, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від хвороби.

Європейський Союз 20 серпня офіційно визнав, що українські сертифікати про вакцинацію проти COVID-19 у додатку “Дія” відповідають європейським.