"Дія" у Києві відкрила пункти допомоги з СOVID-сертифікатами
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У деяких пунктах масової вакцинації в Києві працюватиме команда підтримки Дії. Про це повідомили на сторінці сервісу в Telegram, інформує УНН.
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“Одразу після щеплення наші співробітники навчать генерувати сертифікат. А також допоможуть та проконсультують, якщо у вас виникли труднощі під час отримання СOVID-сертифіката”, — ідеться у повідомленні.
Деталі
Адреси офлайн-пунктів:
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- Центральний залізничний вокзал, пункт масової вакцинації — Київ, пл. Вокзальна, 1
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- ТЦ River Mall, пункт масової вакцинації — Київ, Дніпровська набережна, 12
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Також повідомляють, що незабаром запустять ще два пункти допомоги.
Додамо
СOVID-сертифікат — це документ у мобільному застосунку “Дія”, який підтверджує статус про вакцинацію проти коронавірусу, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від хвороби.
Європейський Союз 20 серпня офіційно визнав, що українські сертифікати про вакцинацію проти COVID-19 у додатку “Дія” відповідають європейським.