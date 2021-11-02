"Дія" в Киеве открыла пункты помощи с СOVID-сертификатами

Цитата

“Сразу после прививки наши сотрудники научат генерировать сертификат. А также помогут и проконсультируют, если у вас возникли трудности во время получения СOVID-сертификата”, — говорится в сообщении.

Детали

Адреса офлайн-пунктов:



Центральный железнодорожный вокзал, пункт массовой вакцинации — Киев, пл. Вокзальная, 1



ТЦ River Mall, пункт массовой вакцинации — Киев, Днепровская набережная, 12



Также сообщают, что вскоре запустят еще два пункта помощи.

Добавим

СOVID-сертификат — это документ в мобильном приложении “Дія”, который подтверждает статус о вакцинации от коронавируса, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от болезни.

Европейский Союз 20 августа официально признал, что украинские сертификаты о вакцинации от COVID-19 в приложении “Дія” соответствуют европейским.