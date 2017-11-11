У Києві в сміттєвозі вибухнув невідомий предмет
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Києві в автомобілі-сміттєвозі вибухнув невідомий предмет. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє поліція Києва, передає УНН.
Як зазначається, у п'ятницю о 18:46 у Подільське управління поліціі зателефонував чоловік сміттєвозу і повідомив, що на вулиці Спаській він забирав сміття, під час пресування якого в кузові пролунав звук, схожий на вибух.
Внаслідок події ніхто не постраждав. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічної служби.
Нагадаємо, у Києві чоловік з молотком напав на керівника підприємства.