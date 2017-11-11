В Киеве в мусоровозе взорвался неизвестный предмет
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Киеве в автомобиле-мусоровозе взорвался неизвестный предмет. Об этом на своей странице в Facebook сообщает полиция Киева, передает УНН.
Как отмечается, в пятницу в 18:46 в Подольское управление полиции позвонил мужчина мусоровоза и сообщил, что на улице Спасской он забирал мусор, во время прессования которого в кузове раздался звук, похожий на взрыв.
В результате происшествия никто не пострадал. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы.
Напомним, в Киеве мужчина с молотком напал на руководителя предприятия.