В Киеве в мусоровозе взорвался неизвестный предмет

Как отмечается, в пятницу в 18:46 в Подольское управление полиции позвонил мужчина мусоровоза и сообщил, что на улице Спасской он забирал мусор, во время прессования которого в кузове раздался звук, похожий на взрыв.

В результате происшествия никто не пострадал. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы.

Напомним, в Киеве мужчина с молотком напал на руководителя предприятия.