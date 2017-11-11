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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 12885 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 45311 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 65690 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 73033 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 75038 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 61638 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 99230 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100722 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В Киеве в мусоровозе взорвался неизвестный предмет

В Киеве в мусоровозе взорвался неизвестный предмет

Киев  •  УНН

 • 13547 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Киеве в автомобиле-мусоровозе взорвался неизвестный предмет. Об этом на своей странице в Facebook сообщает полиция Киева, передает УНН.

Как отмечается, в пятницу в 18:46 в Подольское управление полиции позвонил мужчина мусоровоза и сообщил, что на улице Спасской он забирал мусор, во время прессования которого в кузове раздался звук, похожий на взрыв.

В результате происшествия никто не пострадал. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы.

Напомним, в Киеве мужчина с молотком напал на руководителя предприятия.

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